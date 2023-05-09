Topsakal'dan, Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin açıklama

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Topsakal, taşlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla geçen Sakarya Mitingimizin ardından, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu seçim otobüsümüze, 15-17 yaşları arasındaki bir çocuk tarafından, taşlı saldırı gerçekleştirildi. Genel Başkanımız, olayı öğrenmesinin hemen ardından, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç'u arayarak 'Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye'nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir.' talimatını iletti" dedi.

'EMNİYET GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Sakarya mitingi öncesinde, seçim aracının kullanacağı güzergahın üzerindeki bazı noktalara taş yığılarak yolun kapatılmaya çalışıldığına dair ihbar aldıklarını dile getiren Topsakal, "Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.