Topkapı’da 300 eser ziyaretçi bekliyor

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RAMAZAN ayına sayılı günler kala Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nde yaklaşık 600 eser ziyaretçilerini bekliyor. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Her türlü iklim şartına her türlü doğal afete karşı burada yapılmış sergi düzeni ciddi bir müzecilik başarısını içinde barındırıyor. Bir de geçen yıl Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açıldıktan sonra burada sergilenen eser sayısı 60’dan 300’e yükseltildi. Bu çok önemli çünkü koleksiyonumuzda bulunan bu yeni sergileme düzeniyle birlikte her eseri ziyaretçimizle buluşturmuş olduk” dedi.

500 YILDIR SARAYDALAR

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Mukaddes Emanetler Dairesi, Topkapı Sarayı’nın yerli ve yabancı ziyaretçi açısından kalbi durumunda olan bir yer. Hepinizin de malumu olduğu gibi burada muhafaza edilen eserler 500 yılı aşkın bir süredir burada kimi zaman özenle muhafaza edilmiş, kimi zaman sadece belli miktarda saray ahalisinin görebildiği ama son yıllarda özellikle Topkapı Sarayı’nın müzeleşmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluşabilmiş olan eserler. Tabii bu eserlerin hem bulunduğu alan çok önemli hem de muhtevası çok önemli. Geçen yıl ramazan ayının sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle birkaç yıldır kapalı bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi yeni yüzüyle kamuoyuyla buluşmuş oldu. Aradan geçen yaklaşık 1 yılda da yapılan restorasyonun ve koleksiyonun yeni sergilenme düzeninin ciddi anlamda ziyaretçilerin ilgisine mazhar olduğunu söyleyebiliriz. Mukaddes Emanetler deyince en önemlisi tabii ki Peygamberimize ithaf edilen Hırka-i Şerif burada bulunuyor. Yine Peygamberimizin sancağı Hazreti Osman’a ithaf edilen Kuran, ardından Peygamberimizin şahsi silahları, Sakal-ı Şerifleri, Dendan-ı Şerif dediğimiz mübarek dişi gibi pek çok emanet burada. Bu koleksiyon Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ın fethinin ardından Hicaz’ı fethinin ardından buraya ulaşan koleksiyon” dedi.

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KUTSAL EMANETLER SERGİLENİYOR

FATİH’teki Milli Saraylar Mukaddes Emanetler Dairesi’nde birçok önemli tarihi eser bulunuyor. Kutsal emanetlerin başında Hz. Muhammed’e ait Hırka-i Saadet, Peygamberimizin kılıcı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört halife ile sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü’l Esved mahfazası ile Harem-i Şerif’e ait hatıralar da burada sergilenen eserlerden. Kutsal Emanetler Dairesi’ndeki eserler salı günü hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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200 VAKIF ESERİNE RESTORASYON

KAHRAMANMARAŞ depremlerinde 11 ilde hasar gören kültür varlıklarından 200’ünde moloz ayıklama, belgeleme, ayıklanan kalıntıların güven altına alınması işlemleri tamamlandı, restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vakıflar Genel Müdür Sinan Aksu, deprem bölgesinde 678 kültür ve tabiat varlığından 31’inin tamamen yıkıldığını, 144’ünün ağır hasar, 104’ünün orta hasar, 98’inin hafif hasar gördüğünü, 301’inin de hasar almadığını kaydetti. Aksu, hasarlı tüm yapılarda eserlerin koruma altına alındığını ifade ederek, “Eserlerin tamamının ihale işlemlerine geçildi. 200 eserin restorasyon çalışmaları devam etmekte. Şehirlerimizin sembolü olan tüm vakıf eserlerimiz, aynı ihtişamıyla şehirlerimize tekrardan kazandırılacak” diye konuştu.