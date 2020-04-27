Topkapı Sarayı’ndan sahil nöbetine

İstanbul’un merkezinde sokağa çıkma yasağı sıkı sıkıya uygulanıyor. Şehrin her noktasında kontroller var. “Acaba köylerde durum nasıl?” diyerek İstanbul’un köylerinde Jandarma devriyesiyle bir gün geçirdik. Yeni idari düzenleme sonrası artık ‘mahalle’ olarak adlandırılan 164 köy var İstanbul’un çevresinde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 5 bin 474 personelden oluşan 397 timle İstanbul çevresindeki trafiği ve bu köylerdeki asayişi kontrol ediyor Bu ekipler arasında atlı devriyeler de var. Özellikle Sarıyer sahillerinde, Kumköy-Kilyos’ta yasağa rağmen denize giren veya sahile inenlere karşı atlı devriyeler kol geziyor. Kilyos’ta ‘Sude’ ve ‘Sertuğ’ adlı iki atın devriyesine şahitlik ettik. Aslında Topkapı Sarayı’nda görev yapıyorlar. Ancak bu aralar sahiller onlara emanet.

SAKİNDİK DAHA SAKİN OLDUK

Mesela Gümüşdere köyünde seracılık faaliyeti yoğun. Sokağa çıkma yasağı seraları etkilemiyor. Çünkü köylüler resmi izinle birçoğu evlerinin hemen yanı başındaki seralarında faaliyetlerine devam ediyorlar. Muhtar Günay Gezici seraların köyün can damarı olduğunu anlatıyor. Gürkan ve Meryem Özpamuk çifti serada sebze yetiştirirken yüzlerce tavuktan da yumurta üretip şehirdeki marketlere satıyorlar. Yasak onları pek fazla etkilememiş. ‘Zaten ev ile bahçe iç içe, hayatımız da burada geçiyor. Çocuklar zaten köy hayatına alışkın. Okula gidememek dışında bir dertleri yok’ diyorlar. Sema ve Semra Çuğ da serada çalışıyor. Onlar da ‘Günlerimiz çalışarak geçiyor. Dışardan gelen giden yok ama televizyondan duyduğumuz tedbirlere uyuyoruz’ diyerek gündemden kopuk olmadıklarını da gösteriyorlar. Frenk maydanozlarını pazartesi günü sökeceklermiş, vakti gelmiş...



Demirciköy muhtarı Nebahat İmamoğlu da “Zaten sakin bir köyümüz vardı, daha da sakinleşti” diyor. Bahçesinden bize selam veren Asiye Kaptan 60 yaşında. “Bu bahçeden dışarı adım atmıyorum, kurallara uyuyorum” diye gururla sesleniyor bize. Az ilerdeki Kilyos da çok sessiz. Normalde hafta sonu dolu olan kahvaltı bahçeleri ve restoranlar şimdi boş. Hareketlenecekleri günü bekliyorlar.