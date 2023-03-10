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TOKİ konutları neden yıkılmadı? Depremde binaları ayakta özel teknik ne?

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#Toki#Fulya Öztürk#Ömer Bulut
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 12:53

Kahramanmaraş depremlerinde, afet bölgesindeki TOKİ konutlarının hasar görmemesi dikkat çekmişti. Peki binaları ayakta tutan teknik neydi ve yeni binalar da aynı yöntemle mi inşa edilecek? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, merak edilen bu soruları CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e cevapladı.

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ konutların nasıl sağlam kaldığını Fulya Öztürk'e şu sözlerle anlattı:

188 bine yakın TOKİ konutu mevcut, bunlarda yapısal bir hasar meydana gelmedi. Bizim binaların ayakta dururken diğer binaların hasarlı olması bizi üzdü. Çöken binaların 99 yönetmeliğinden önceki eski yapıların olduğunu görüyoruz.

L şeklindeki kalıpların aralarında perde betonların dökülecek. Burası prizini aldıktan sonra tüneller sökülerek taşıyıcı perde beton ortaya çıkacak. Taşıyıcı elemanları dediğimiz binaları ayakta tutan düşey elemanlarla birlikte. Ağırlıklı olarak radya dediğimiz temele binanın yükünü tutacak elemanlardır.

TOKİ konutları neden yıkılmadı Depremde binaları ayakta özel teknik ne

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PERDE BETONLARIN ÖNEMİ

Tünel kalıbın en önemli özelliklerinden bir tanesi kalıbı çok düzgün çıkıyor. Perde betonlar çok hızlı bir şekilde dökülüyor.

Ağırlıklı olarak yapılan yapılarda tünel kalıp sistemi kullanacağız. Tünel kalıp sistemi dışında çerçeve kalıp sistemi de kullanacağız.

Şehir merkezlerinde tarihi de taşıyacak bir tasarım da yapılacağından dolayı tünel kalıbın dışında çerçeve sistemini de kullanacağız. Çerçeve sistemi de depreme dayanıklı sistemlerdir.

TOKİ konutları neden yıkılmadı Depremde binaları ayakta özel teknik ne

BİNALARIN YÜZDE 80-90'I TÜNEL KALIPLA YAPILIYOR

Yapım esnasında oluşabilecek bir hata o çökme riskini getiriyor. TOKİ binaların %80-90'ı tünel kalıpla yapılmıştır. Tünel kalıpta maliyet açısından beton ve demir miktarı yüksek, bu yüzden maliyeti yüktür. Can önemli diyoruz.

TOKİ konutları neden yıkılmadı Depremde binaları ayakta özel teknik ne

Betonla demirin kaynaşmasınI sağlayan bir önemli faktör de demirin betondan sıyrılmasının en önemli nedeni parçalanmış olmasıdır. Parçalanınca demirde işlevselliğini kaybetmiş oluyor. O yüzden demire önem verdiğimiz kadar betona da önem veriyoruz.

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TOKİ konutları neden yıkılmadı Depremde binaları ayakta özel teknik ne



Bu betonun reçetesi. Ne kullanacağımızı bu reçeteden alarak uyguluyoruz. Burada döküm esnasında numuneler alarak, bakanlıkta kontrol ediliyor. Yüklenici ve bizim dışımızda böylelikle 3. bir kontrol edici oluyor.

Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz ama 6. aydan itibaren teslim edeceğimiz yerler de olacak.

TOKİ konutları neden yıkılmadı Depremde binaları ayakta özel teknik ne

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