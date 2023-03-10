Hatay’da dehşetin simgeleri

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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da binlerce evin yıkılmasına, onbinlerce canın enkaz altında kalmasına neden oldu. 6 Şubat’tan bu yana gözyaşının dinmediği kent artık bir hayalet şehir. Yıkılan binaların görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor. Kentte bazı binaların yerinden sökülerek yıkıldığı bazı binaların adeta savrularak yana yattıkları görülüyor.





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Yıkılan binalarda dışarıya fırlayan eşyalar ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Kimi zaman yıkık duvardaki bir aile fotoğrafı, kimi zaman kapısı açık bir buzdolabı yarım kalmış hayatları yansıtıyor. Devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle şehirde toz bulutları yükseliyor. Bazı enkazlarda ise vatandaşların geride kalan hayatlarının izlerini aradıkları görülüyor.

Depremde binlerce araç da yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Üzerlerine çok katlı binaların çöktüğü araçlar, enkaz altından çıkarılıp çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor. Araç mezarlığına dönüşen alanlarda ise büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.



