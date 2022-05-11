Tokayev'den ilk ziyaret

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de ağırladığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından savunmadan tarıma, ticaretten eğitime kadar 15 anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

“Kıymetli kardeşim Kazakistan Tokayev ülkemize Cumhurbaşkanı olarak ilk devlet ziyaretini gerçekleştirdi. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, huzuru, güvenliği ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.

UKRAYNA’DA GÖRÜŞBİRLİĞİ

Özellikle Ukrayna’daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan ile 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini takdir edersiniz. Krizin Ukrayna’nın egemenliği temelinde barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahade ettik. Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu savaş Türk devletlerinin gerek ikili düzeyde gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki dayanışması ve işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.”

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STRATEJİK ORTAKLIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlüğüne Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev’i Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Erdoğan göreve başlamasının ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini yapan Tokayev’le ortak basın toplantısında “Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik” diyerek şu bilgileri verdi:





Erdoğan ve Tokayev görüşmelerin ardından masa tenisi oynadı.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

“Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefi kısa sürede geride bıraktık. Şimdi birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Yarın Türk işadamlarıyla yapacağınız toplantının faydalı olacağına inanıyorum. Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”

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TRANS HAZAR’IN ÖNEMİ ARTTI

Tokayev de “Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir, vizyonu geniştir. Bu ziyaret siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğini daha da pekiştirecek. Trans Hazar uluslararası taşımacılık güzergahının potansiyelini tam olarak kullanmaya iki ülke de niyetlidir. Bu dönemde önemi daha da arttı” dedi.