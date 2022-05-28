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Tokat'ta sır gibi kazı çalışması

#Tokat#Kazı Çalışmaları#Tarihi Eser
Tokatta sır gibi kazı çalışması

Tokat’ta bir okulun temel kazısı sonrasında başlatılan kazı çalışmaları sır gibi yürütülüyor.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkım çalışması tamamlanan okulun yerine yeni okul yapılması için temel kazısı başlatıldı.

Temel kazısı çalışmaları ise tarihi kalıntılara rastlanılması nedeni ile durduruldu. İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından çalışma başlatıldı.

Tarihi kalıntıların ortaya çıkartılarak inşaatın devam edip etmeyeceğine karar verilecek olan çalışmaların görüntülenmesine izin verilmedi.

Okul bahçesindeki kalıntıların Sultan II.Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 (M.1485) tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.

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#Tokat#Kazı Çalışmaları#Tarihi Eser

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