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Tokat'ta otomobil sulama kanalına düştü! 12 yaşındaki çocuktan acı haber

#Tokat#Reşadiye#Trafik Kazası
Tokatta otomobil sulama kanalına düştü 12 yaşındaki çocuktan acı haber

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki Esmanur Arslan'ın (12) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda Temirağa mevkisinde meydana geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinden İstanbul'a giden Özkan Arslan (42) yönetimindeki 34 HG 063 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildekilerden Esmanur Arslan'ın (12) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Tokat#Reşadiye#Trafik Kazası

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