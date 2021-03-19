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Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Tokat'ta karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı

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Tokat'ta karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 12 Mart’ta başlatılan karantinanın süresi, 7 gün uzatıldı.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Şatroba köyünde artan vakalar nedeniyle 12 Mart’ta uygulanmaya başlanan karantinayı, 7 gün daha uzatma kararı aldı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Şatroba Köyünde 12.03.2021 tarihi saat 23.00 itibariyle 7 gün süreyle uygulanan karantina tedbirlerinin, yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla 19.03.2021 tarihi saat 23.00’dan itibaren 7 (gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi. 

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