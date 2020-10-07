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Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Tokat’ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı

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Tokat’ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı
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TOKAT'ın Turhal ilçe belediyesi, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla 66 metre yükseklikteki kuleye Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Turhal Belediyesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmek için başlattığı operasyona destek verdi. İlçe merkezindeki 66 metre yüksekliğindeki Turhal Kule’ye Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Her zaman Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını ifade eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal’dan Azerbaycan’daki kardeşlerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Yaklaşık 30 yıldır haydut devlet olan Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinin bu Vandalların elinden kurtarmak için başlatmış oldukları mücadelede yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Başlığımız ’İki devlet tek millet’, ozanın da dediği gibi ’Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır’ biz aynı ananın iki oğlu gibiyiz. Bu yüzden desteklerimizle maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Tokat’ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı

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