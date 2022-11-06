Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik.— Togg (@Togg2022) November 6, 2022
Renk anketimizin birincisi #Kapadokya oldu.
Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.#TürkiyeninRenkleri#Togg pic.twitter.com/wUJelsidlT
**— Togg (@Togg2022) October 31, 2022