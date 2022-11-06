Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

Haberin Devamı

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.