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Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

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#TOGG#En Sevilen Renk#Kapadokya
Toggun en çok sevilen rengi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 20:44

29 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Gemlik'teki fabrikasının açılışı yapılan ve banttan indirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en sevilen rengi belli oldu. Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen renk, 'Kapadokya' oldu.

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Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

TOGG'dan gurur paylaşımı! İşte yerli otomobilin yolculuğu...Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ile gerçekleşti. TOGG, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOGG Teknoloji Kampüsü'nde üretilen akıllı cihazların gelişim sürecini aktardı.
daha fazla video içinTOGG'dan gurur paylaşımı! İşte yerli otomobilin yolculuğu...
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#TOGG#En Sevilen Renk#Kapadokya

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