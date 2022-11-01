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TOGG yorumu: Sevinçle karşıladık

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#Faik Öztrak#CHP#TOGG
TOGG yorumu: Sevinçle karşıladık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

CHP MYK dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın toplantısında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, “Son yılları saymazsanız enflasyonun ortalaması yüzde 8-9 civarındadır” sözleri için, “Millet olarak hep birlikte işkence çekmesek çok eğlenceliler, çok esprililer” dedi.

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E-DEVLET’TEN İSTİFA ETTİ: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın partiden istifasına ilişkin de “İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması doğru olacaktır” diyen Öztrak özetle şunları söyledi:

KUTUPLAŞMA TOKSİK SEVİYELERDE: “Cumhuriyet kalpleri birleştirir. Tek kişinin iradesine dayanan rejimler ise kutuplaştırır. Toplumsal kutuplaşma demokrasiye vurulmak istenen darbe için en stratejik araçtır. Ülkemizdeki toplumsal kutuplaşma ‘toksik seviyelere’ ulaştı. 

KIŞA GİRERKEN GIDA KRİZİ KAPIDA: Kışa girerken ciddi bir gıda ve barınma krizi kapımızda bekliyor. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz. Tahıl başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlaması mutfaklarımızdaki yangının daha da büyümesi demek.

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FİYATI AÇIKLANAMADI: Hafta sonunda Türkiye Otomobil Girişim Grubu seri üretim bandından ilk aracını indirdi. Bunu ülkemiz adına sevinçle karşıladık. Bir Türk markası olarak TOGG’un dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olması en büyük dileğimizdir. Aracın fiyatı açıklanamadı, sanki sır. Erdoğan’a göre ‘Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru, hem de mümkün değilmiş.’ Sadece bu sözler bile sarayın ekonomimizi ne hale getirdiğinin itirafıdır. Ülkede 4 ay sonrasını öngörülemez hale getirenler bir asır sonrası için ülkeye ufuk, vizyon vermeye kalkıyorlar, pes diyorum.”

 

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#Faik Öztrak#CHP#TOGG

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