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AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

TOGG duyurdu! 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra...

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TOGG duyurdu! 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra...
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandıHerkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.
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