TIR'ın zulasından uyuşturucu çıktı!
Konya'da bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, TIR'ın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.