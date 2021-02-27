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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:53 | Son Güncelleme:

TIR'ın zulasından uyuşturucu çıktı!

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TIR'ın zulasından uyuşturucu çıktı!
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Konya'da bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, TIR'ın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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