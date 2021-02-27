TIR'ın zulasından uyuşturucu çıktı!

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, TIR'ın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.