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TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

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#İzmir#Tır#Kaza
TIRın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 02:45

İzmir'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.

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Kaza, saat 20.40 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir- Aydın karayolunda seyir halinde olan Delil Süer yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobil, önünde giden E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#İzmir#Tır#Kaza

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