‘TIR’ın direksiyonunda 4 bin km’yi anlattı

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Fransa’da işçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, aslen Yozgatlı. 4 yıldır TIR şoförlüğü yapan Zengin, deprem haberini uzun yolda almış ve bir an önce taşıdığı yükleri teslim edip Fransa’dan nasıl yardım edebileceğinin yollarını aramaya başlamış:

4 GÜN UYUMADAN YOL ALDI

“Fransa’da yaşayan tüm Türkler depremi duyunca büyük bir üzüntü yaşadık. Ağabeyim, ablam zarar görmüş gibi hissettim. Nasıl yardım edebilirim diye düşünürken, çok sevdiğim bir şoför arkadaşım bana, yüzlerce koli yardım toplandığını ancak bunu götürecek TIR bulunamadığını söyledi. Geçiş için gerekli tüm belgeleri almışlardı, ben de yükümü boşaltıp bir an önce bölgeye gitmek istiyordum. Depremin 5’inci günü temas kurduk. Altıncı günü kolileri alıp yola çıktım.

Normalde biz TIR şoförleri 9 saat yol gider, 9 saat dinleniriz. Bu zorunludur. Ama bu kuralları hiçe saydım. Gerekirse ceza yerim ama mutlaka bu yardımları hızlıca ulaştırırım diye düşündüm. Allah da güç verdi. 4 gün boyunca hiç uyumadan yol yaptım. 2.5 günün sonunda Kapıkule’den Türkiye’ye girdim. 1.5 günün sonunda da Kahramanmaraş’a ulaştım. Zorunda kalmadıkça durmamaya, dinlenmemeye çalıştım. Tek hedefim çok hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmaktı.”

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Gülfem Zengin ’in yardımları getirdiği anın fotoğrafı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’daki Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

TIR’DA YATTIĞIM İÇİN UTANDIM

400’ü aşkın yardım kolisini AFAD merkezine götüren Zengin burada büyük bir dayanışmaya şahit olmuş:

“Hiçbir şey kalmamıştı ve her şeye ihtiyaç vardı. Yardımları dağıtmak için çalışmaya başladım. Anneme hemen döneceğime dair söz vermiştim ama birkaç gün bölgede kalarak yardımlara devam ettim. Acı, üzüntü ne demek orada gördüm. Bizi babam ‘Türkiye’deki herkes senin kardeşin’ diyerek büyüttü. Kardeşlerim zarar gördü. Karmakarışık duygular içerisindeydim. Maraş’ta herkes çadırlarda yatıyordu. Ben TIR’cı olduğum için araçta yatağım var. Burada uyumaktan bile utandım.”

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KEŞKE BU ACI YAŞANMASAYDI

Dayanışmayı görünce, Türkiye’nin bu felaketin altından kalkacağına olan inancının arttığını söyleyen Zengin, “Bu kadar ilgi görmeyi beklemiyordum ama sanıyorum kadın TIR şoförü olmam ve o yolu tek başıma gelmem insanları mutlu etti. Fotoğraf çektirenler oldu. ‘Seninle gurur duyuyoruz’ diyenler oldu. Hem o sözlere sevindim hem de üzüntüden ağlayasım geliyordu. ‘Keşke böyle bir olay olmasaydı, ben bu sözleri başka bir sebeple duysaydım’ diye düşündüm’ diyor.

YOLCULUKLARI SOSYAL MEDYADA

- YOLCULUKLARINI YouTube kanalından yayınlayan ve büyük bir takipçi kitlesi olan Zengin’e bu mesleği nasıl seçtiğini soruyorum: “Bir sürü meslek denedim ama sevemedim. TIR şoförlüğünde karar kıldım. İlk zamanlar dünyayı gezeceğimi, çok rahat bir iş olduğunu sanıyordum. Zorluklarından habersizdim. Ama inatçıyım, kafama koyduğumu yaparım. 19 yaşında şoförlüğümü aldım. Ardından TIR kullanmak için gerekli belgeleri almaya başladım. 20 yaşında TIR şoförü olarak nakliye sektöründe çalışmaya başladım. 2 sene bir şirkette çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Şu anda kendi TIR’ımla kendim için çalışıyorum. Fransa’da kadın TIR şoförleri var ama genelde emekli kadınların yaptığı bir iş. İlk başta bu mesleği seçtiğimde ailem karşı çıktı. Ama şimdi gurur duyuyorlar. 3 sene önce sosyal medyaya girdim. Çünkü kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara örnek olmak istedim.”

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