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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

TIR’da yangın tüpleri içinde uyuşturucu ele geçti

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TIR’da yangın tüpleri içinde uyuşturucu ele geçti
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu'nda arızalanan TIR’da polisin şüphe üzerine yaptığı aramada yangın tüpleri içine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişelerindeki emniyet şeridinde bir TIR’ın park ettiğini görünce, yardıma gitti. Polis, aracının arıza yaptığını söyleyen sürücü Ü.N.'nün hareketlerinden şüphelendi. TIR’da arama yapan trafik polisleri, kabin içindeki yatak bölümünde yangın tüpleri görünce, detaylı arama için Narkotik Şube Grup Amirliği’nden ekip istedi.

Gelen narkotik ekibi, yangın tüplerini açtıklarında 18 kilo 200 gram eroin, 1500 euro ve 600 dolar buldu. Sürücü Ü.N., gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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