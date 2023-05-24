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TIR yaya üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki çocuk 4,5 metreden yola düştü

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#TIR#Kaza#Üst Geçit
TIR yaya üst geçidine çarptı, 11 yaşındaki çocuk 4,5 metreden yola düştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 19:13

Konya’da bir TIR’ın kasasındaki sondaj makinesi yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. (11) adlı kız çocuğu meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metreden yola düştü. Çocuğun hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 16.32 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cengiz Uruç yönetimindeki 42 DJ 468 plakalı TIR'ın kasasında bulunan sondaj makinesi, Yaşar Doğu üstgeçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan F.K.Ç. adlı kız çocuğu, kaza sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metre yükseklikten yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hafif yaralanan F.K.Ç., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Üst geçitten kopan parçalar, olay sırasında yolu kullanan başka araçlarda da maddi hasar oluşturdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#TIR#Kaza#Üst Geçit

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