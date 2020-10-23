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İlkay ALTAY/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA) -
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

TIR sürücüsünün korkunç ölümü!

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TIR sürücüsünün korkunç ölümü!
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde TIR sürücüsü Mustafa Uysal (49), aracından indirmek istediği demir profillerin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'ın sürücüsü Mustafa Uysal, aracıyla Zonguldak'tan sera yapımı için demir profil getirdi. Yükü indirmek istediği sırada da devrilen demir profillerin altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki morga kaldırılırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

 

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