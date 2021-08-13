TIR şoförünün hayatını GPS kurtardı

Firma sahibinin belirttiği noktaya giden polis ekipleri, TIR’ın, Mezarlık mevkisinde bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikten menfeze uçtuğunu tespit etti. Araçta sıkışıp yaralandığı saptanan Fatih Alkaş, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkaş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.





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