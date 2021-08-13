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Gündem
Mehmet YİRUN / DHA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TIR şoförünün hayatını GPS kurtardı

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TIR şoförünün hayatını GPS kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir nakliyat firmasının sahibi, dün gece saatlerinde polisi arayıp, 33 AH 487 plakalı TIR’ın şoförü Fatih Alkaş’a ulaşamadığını, aracın ise takip cihazında çevre yolunda park halinde görüldüğünü belirterek yardım istedi.

Firma sahibinin belirttiği noktaya giden polis ekipleri, TIR’ın, Mezarlık mevkisinde bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikten menfeze uçtuğunu tespit etti. Araçta sıkışıp yaralandığı saptanan Fatih Alkaş, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkaş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

TIR şoförünün hayatını GPS kurtardı

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