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Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin'den 5 gündür haber alınamıyor

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#Kayseri#Talas#Kayıp
Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekinden 5 gündür haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 15:54

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25) için arama çalışması başlatıldı.

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Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Tekin’in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kayseri#Talas#Kayıp

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