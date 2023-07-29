Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin'den 5 gündür haber alınamıyor

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Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Tekin’in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde çalışmalarını sürdürüyor.