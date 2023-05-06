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TikTok videosu çekmek isterken atladığı kanalda başını çarpıp öldü

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#Mardin#Tiktok#Video
TikTok videosu çekmek isterken atladığı kanalda başını çarpıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 22:28

Mardin’de, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek isterken atladığı su kanalının zeminine başını çarpan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Kırsal Dumluca Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atlayan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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#Mardin#Tiktok#Video

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