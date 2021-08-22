Tiktok videosu çekiyorlardı... Düştü, öldü

Kübra Doğan (23) önceki gün Mardin Midyat’tan İstanbul Esenyurt’a bağlı Sultaniye Mahallesi’nde oturan kuzeni Helen M.’yi (16) ziyarete gitti.

İki genç kız, güneşin batışını da gören bir Tiktok videosu çekmek için çatıya çıktı. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğan’ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



O ANLARDA KAYITTAYDI

Kübra Doğan’ın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kızın otopsi işlemlerinin ardından Midyat’ta toprağa verileceği belirtildi. Yakınları, olaydan binanın müteahhidini sorumlu tutarak dava açacaklarını söyledi.

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