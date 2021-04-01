TikTok canlı yayınlarda paralar havalarda uçuşuyor

Hem çok sevilen hem de bazı çevrelerce çok eleştirilen TikTok'ta yaş sınırı olmasına rağmen özellikle küçük çocukların bu uygulamayı kullanmaları eleştirilerin en başında geliyor. Bu hafta yaşanan bir olayla konu tekrar gündeme geldi.

Demet Akalın, 7 yaşındaki kızı Hira’nın TikTok’ta bir kişinin canlı yayınını izlerken bilmeden hediye gönderme butonuna basarak 7000 TL’lik harcama yaptığını, bu durumdan kredi kartı ekstresini görene kadar haberdar olmadıklarını söyleyerek anne babaları uyardı. İlgili habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Her şey TikTok ve benzeri uygulamalardaki canlı yayın açma özelliği ile başlıyor. Canlı yayınlar esnasında takip edilen kişiye destek olmak için sanal hediyeler gönderilebiliyor ve elbette ki bunun bir bedeli var.

13 yaş sınırı olmasına rağmen bu yaşın altındaki küçük çocukların da platformu bilinçsizce kullandıkları ise bir gerçek. Ebeveynlerinin hesaplarından uygulamaya girip yaşlarına uygun olmayan videoları/canlı yayınları izleyen ve yanlışlıkla hediye satın alanlar da mevcut.

Peki bu konuda aileler nelere dikkat etmeli? Uzman Klinik Psikolog-Aile Danışmanı M. Berk Karaoğlu ailelere tavsiyelerde bulunuyor.

Çocukları bu tarz platformlarda cezbeden ne? Neden bu videoları izlemeyi seviyorlar?

Çocukların görsel ve işitsel uyaranların bol olduğu, kendilerini güldüren veya hayal kurmalarını sağlayan videoları sevmesi gayet normaldir. Tabii buradaki en önemli sorun çocukların her sevdiğini izlemesi değil ebeveynlerinin çocuğun yaşına uygun, sağlıklı ve güvenli buldukları yayınları izlemesidir. Yani sırf çocuklar sevebileceği için kontrol edilemeyecek, gelişimine zarar gelecek bir mecra içine çocuklar gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Özellikle yaşı küçük çocuklarda bu tarz uygulamaları kullanma konusunda ailelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Teknoloji çağında olduğumuz, çoğu bilgiyi internetten öğrenebildiğimiz bu yıllarda özellikle sosyal medya ve video platformlarına çocuklar noktasında oldukça hassas olmalı ve dikkat etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki çocuğun yaşayabileceği travmatik bir anı ileride duygu durum ve kişilik problemlerine yol açabilmektedir. Özellikle soyut işlem dönemine geçememiş (12 yaş altı) çocukların bu tarz uygulamalar kullanırken işin nereye gideceğini maddi ve manevi kayıplarının ne olacağını bilebilmesi, idrak edebilmesi çok zordur ve burada sorumluluk ebeveynlerdedir.

Tabii ki ebeveynler her ne kadar çocukların zarar görmelerini istemeseler de bu tarz uygulamalarda çocukların karşısına çıkabilecek uyaranların neler olacağını bilemeyebilir ve anlık yaşanan ama çocuğun ve ailenin psikolojisini olumsuz etkileyecek durumlara maruz kalmasına neden olabilir. O açıdan ya ailelerin kontrolünde gözetiminde gelişimine uygun sayfaların paylaşımların takip edilmesi sağlanmalı veya daha yaşına uygun platformlara yönlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Peki TikTok’ta canlı yayın yapan kişiye hediye nasıl gönderiliyor? TikTok'erlar canlı yayınlardan nasıl para kazanıyor? Gönderilen hediyelerin ücretleri ne kadar, canlı yayını yapan kişi ne kadar kazanıyor? Konu ile ilgili tüm detayları sizin için derledik.

13 YAŞ SINIRI VAR

TikTok, kullanıcıların kısa videolarını paylaştığı bir video paylaşım platformu. Milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’a hem telefondan hem de bilgisayardan ücretsiz olarak girilebiliyor. Kullanıcılar, uygulama içinde yer alan özel görseller, ses efektleri ve eğlenceli çıkartmalar aracılığıyla kendi özel videolarını oluşturup takipçileri ile paylaşabiliyor. Ancak hediye gönderme ve reklam verme gibi özellikleri için ücret ödenmesi gerekiyor.

Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olmak gerekiyor ama 18 yaşından küçük kullanıcıların hesap açmak için ebeveynlerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor. Yani 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor. 13 yaşından küçük çocuklar da anne babalarının ya da diğer aile büyüklerinin telefonlarından bu platforma girebiliyor.

CANLI YAYIN AÇMAK İÇİN EN AZ 1000 TAKİPÇİ GEREKİYOR

TikTok’ta canlı yayın açabilmenin belli kriterleri var. TikTok’ta kullanıcı olabilmek için yaş sınırı 13 ama canlı yayın açmak için bu yaş sınırı 16. Ama yaş sınırı tek kriter değil tabii ki. Sadece yaşı 16 olan ve en az 1000 takipçisi olan kullanıcılar TikTok’ta canlı yayın açabiliyor. Bir kullanıcı ancak canlı yayın açmaya başladıktan sonra takipçiler ona sanal hediye gönderebiliyor.

TikTok canlı yayınlarında yayını yapan kişiye hediye göndermek için o hediyenin bedeli kadar jeton satın almak gerekiyor. Yani TikTok hesabına bakiye yüklemesi yapmalı. Böylece yayın sırasında hediyeler bölümünden yayıncıya hediye gönderilebiliyor.

TİKTOK %60 KOMİSYON ALIYOR

Kullanıcıya gelen sanal hediyelerin bir kısmı Tik Tok tarafından komisyon olarak alınıyor bir kısmı ise yayını yapan kullanıcıya gidiyor. Bir canlı yayın esnasında takipçilerden gelen sanal hediyeleri TikTok o kullanıcı hesabında satın alıyor ve sanal para olarak olarak Tik Tok hesabına yüklüyor. Canlı yayını yapan kişiye sanal hediye gönderildiğinde hediyeler o profilin TikTok cüzdan bölümünde elmas olarak saklanıyor. Tik Tok tüm gelen hediyelerin puanlarını TL cinsinde hesaplıyor ve %60’ını keserek kalan parayı hesaba aktarıyor.

Canlı yayının yapan kullanıcıya izleyiciler tarafından gönderilen her hediyenin farklı fiyatı var. Hediye almak için TL karşılığında jeton satın alınıyor. 1 jeton 0.96 kuruş. Hediyeler arasında para yağmuru, öpücük, ayıcık, gül, yüzük, elmas, nazar boncuğu, unicorn, panda, şato, hatta baklava bile var.

SPOR ARABA 3200 TL, YAT 850 TL

Örneğin bir TikTok ayıcık fiyatı 9,6 TL ve 100 jeton ile alınıyor. Bunun 4,3 TL’si kullanıcıya gidiyor, geri kalanı ise TikTok tarafından komisyon olarak alınıyor. En ucuz hediyelerden biri olan gülün fiyatı 25 kuruş ama sadece 10 kuruşu kullanıcının oluyor. TikTok öpücük 17 TL, para yağmuru 105 TL. Bir de kesenin ağzını açanlar için daha büyük hediyeler var. Spor araba ve yat gibi... Arabanın fiyatı 3200 TL yatın fiyatı ise 850 TL. Örneğin 3200 TL'ye spor araba hediye etmek isteyen biri ve yaklaşık 30.000 jeton harcıyor ancak bunun 1500 TL’si sadece canlı yayını yapan kullanıcının oluyor. Yani bir yayın esnasında yayıncıya 10 kişi spor araba gönderdiğinde yayını yapan kişinin TikTok cüzdanında 15 bin TL oluyor.

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