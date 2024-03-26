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Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti iddialarını yalanladı

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#Ticaret Bakanlığı#İsrail#Silah Ticareti
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 20:10

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı, haberi üzerine yapılan incelemelerde; Ocak ayında, 36. fasil, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında “jel yakıt ve çakmak gazı" 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında "yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)" ihraç edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Ticaret Bakanlığı#İsrail#Silah Ticareti

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