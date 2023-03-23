‘Tıbbi bitki listesi’nin 180’inci üyesi Beyaz Hindiba

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Bitki köküne özel şartlar uygulanarak elde edilen beyaz hindiba hem sebze hem de salata olarak tüketiliyor. Beyaz hindiba az kalori içeren besleyici, zengin ve hafif bir besin.

FAYDALARI VE ZARARLARI

Bağırsak parazitlerine karşı etkili olan beyaz hindiba, safra taşı tedavisinde, sinüs problemlerinde, kesik ve çürüklere karşı kullanılıyor. Kilo kaybına karşı etkili olan bitki, kabızlığa engel oluyor. Safra söktürücü, hazmettirici, idrar söktürücü, müshil, arındırıcı, hipoglisemik, siğil giderici etkileri bulunuyor. Kökün kaynatılmasının sarılık, karaciğer büyümesi, gut ve romatizmanın tedavisinde fayda sağladığı kanıtlandı. Aşırı ve sürekli kullanımda ise retinanın işlevini bozabiliyor.