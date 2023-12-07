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THY’nin yeni yüzü Barbie

Güncelleme Tarihi:

#THY#Barbie#Reklam Yüzü
THY’nin yeni yüzü Barbie
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 07:00

Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızı ve “Barbie” karakterine hayat veren Margot Robbie THY’nin yeni reklam yüzü oluyor.

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Türk Hava Yolları, Avustralya seferlerini tanıtacağı reklam yüzüne karar verdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızı ve “Barbie” karakterine hayat veren Margot Robbie ile el sıkıştıklarını duyurdu. Bolat yaptığı açıklamada, “15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek” dedi.

 

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#THY#Barbie#Reklam Yüzü

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