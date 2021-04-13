THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara