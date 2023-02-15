THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'tan hisse geri alımı açıklaması

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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği'nde bugün uygulamaya aldığı değişiklik çerçevesinde hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'i ile sınırlandırılmasına ve yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği ifade edildi.

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“BORSAMIZ BUGÜN HIZLI BİÇİMDE TOPARLANMIŞTIR”

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, THY A.O hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumun desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlattıklarını ifade etti. Bolat, "Borsamız bugün diğer büyük şirketlerin de benzer hareketleriyle hızlı biçimde toparlanmıştır. Yüzyılın Felaketi olarak nitelenen bir afet ile karşı karşıya kalmış ve büyük üzüntüler yaşamış olsak da ülkemizin bu yarayı kısa zamanda saracağına ve ekonomimizin büyümesine kaldığı yerden devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

“LANSMANLARIMIZA MEKSİKA'YI KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolat şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları olarak bayrağını gururla taşıdığımız ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Amerika kıtası lansmanlarımıza mart ayı itibarı ile devam ediyoruz. İlerleyen aylarda programımızı Meksika’yı da kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Ülkemizi ve turizmimizi fırsat bulduğumuz her yerde tanıtmaya kararlıyız. Yine ilerleyen aylarda yeni bir programa başlamayı planlıyoruz. İnanç turizmine yönelik olarak Malezya ve Endonezya için “Hiç İstanbul’da oruç tutmuş muydun? Ramazan da İstanbul, Bursa, Konya ne kadar güzeldir” gibi yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz.”

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YÜKSELİŞİMİZ HIZLA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle deprem yaralarını saracağından ve eskisinden daha güçlü biçimde parlak geleceğine yürüyüşüne devam edeceğine inandıklarını aktaran Ahmet Bolat, “Daha önce planladığımız gibi 1 Mart akşamı 2022 yılı mali sonuçlarımızı açıklayacak ve ocak ayında Antalya’da gerçekleştirdiğimiz Yönetici Zirvemizde son halini verdiğimiz “10 Yıllık Stratejik Planımızı” kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemize ve markamıza olan sarsılmaz inancımızla yaralarımızı hep birlikte saracak, yükselişimize hızlanarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.