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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 28. DÃ¶nem MilletvekilliÄŸi Genel SeÃ§imi'nin 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havayolu ÅŸirketleri, oy kullanacak TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in bilet ve rezervasyon deÄŸiÅŸiklik haklarÄ±na iliÅŸkin bazÄ± dÃ¼zenlemeler yaptÄ±.Â



THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n, sosyal medya hesabÄ±ndan THY'nin seÃ§im dolayÄ±sÄ±yla yolculara sunduÄŸu haklara iliÅŸkin bilgilendirme metnini paylaÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re aÃ§Ä±klamada 10 Mart 2023 ve Ã¶ncesinde dÃ¼zenlenmiÅŸ biletler iÃ§in, 7 MayÄ±s 2023 ve 21 MayÄ±s 20223 dahil arasÄ±ndaki seferlere kayÄ±tlÄ± tek yÃ¶n veya 14 MayÄ±s 2023 tarihini kapsayan gidiÅŸ geliÅŸ seyahatleri olan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± olan yolcular iÃ§in 21 MayÄ±s 2023 tarihine kadar iÅŸlem yaptÄ±rmalarÄ± kaydÄ±yla ÅŸu iÅŸlemleri yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi:

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REZERVASYON Ä°PTALÄ° VE BÄ°LET SÃœRESÄ°NÄ°N UZATILMASI



"Yeni seyahat tarihlerini aynÄ± IATA (UluslararasÄ± Hava TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± BirliÄŸi) bÃ¶lgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynÄ± IATA bÃ¶lgesindeki seferleri almalarÄ± kaydÄ±yla rezervasyon deÄŸiÅŸiklikleri Ã¼cretsiz yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°ade talepleri hiÃ§ kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ biletler kesintisiz iade yapÄ±lacaktÄ±r. KÄ±smÄ± olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, seyahatin tamamlanmamÄ±ÅŸ olduÄŸu biletlerde biletin kullanÄ±lmayan uÃ§uÅŸlarÄ±na ait iade iÅŸlemi kesintisiz yapÄ±lacaktÄ±r. Herhangi bir Ã¼cret farkÄ± ve ceza alÄ±nmaksÄ±zÄ±n biletin geÃ§erliliÄŸi 31 Mart 2024 dahil tarihine kadar uzatÄ±labilecektir. Ä°lgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafÄ±ndan icra edilen seferlerde geÃ§erli olacaktÄ±r."Â

PEGASUS'DAN seÃ§im DÃœZENLEMESÄ°



Ã–te yandan, Pegasus HavayollarÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da, 14 MayÄ±s'ta Â yapÄ±lacak seÃ§imde oy kullanmak amacÄ±yla seyahat planlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyen yolculara bilet iÅŸlemlerinde sunulan ilave haklar olduÄŸu bildirildi.Â



AÃ§Ä±klamada, "10 Mart 2023 ve Ã¶ncesinde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve 14 MayÄ±s tarihini kapsayan seyahatlerinizi Ã¼cretsiz olarak aÃ§Ä±ÄŸa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya deÄŸiÅŸiklik iÅŸlem Ã¼creti Ã¶demeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasÄ±ndaki Ã¼cret farkÄ±nÄ± Ã¶deyerek, dilediÄŸiniz tarihe ve dilediÄŸiniz parkura deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Bilet iÅŸlemlerinizi, uÃ§uÅŸtan en az 24 saat Ã¶nce Ã¼cretsiz Ã§aÄŸrÄ± merkezimizi arayarak gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. GidiÅŸ ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ olarak satÄ±n alÄ±nan biletlerde seyahat aralÄ±ÄŸÄ± 14 MayÄ±s tarihini kapsayan biletler; tek yÃ¶n olan biletlerde ise 7 MayÄ±s 2023 - 21 MayÄ±s 2023 tarihleri arasÄ±ndaki biletler iÃ§in geÃ§erlidir. Bir defaya mahsus olmak ÅŸartÄ±yla ilave haklardan yararlanÄ±labilir" denildi.Â