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THY uçağı arıza nedeniyle kalkış yapamadı, sefer gecikmeli gerçekleşti

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#THY#Uçak Arızası#İstanbul-Sofya
THY uçağı arıza nedeniyle kalkış yapamadı, sefer gecikmeli gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 02:23

THY İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında flap arızası yaşandı. Uçak arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi.

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Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.

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#THY#Uçak Arızası#İstanbul-Sofya

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