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Gündem
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

THY: Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda şirketimizden maaş almamaktadır

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THY: Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda şirketimizden maaş almamaktadır
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan(THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, THY'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevi karşılığında herhangi bir ücret veya maaş almadığını açıkladı. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan(THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, THY'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevi karşılığında herhangi bir ücret veya maaş almadığını açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan Sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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