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Thodex vurgununda Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı

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#Bitcoin#Thodex#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:36

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer'in emniyetteki ifadesinde, "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.

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Türkiye'de çok sayıda kişiyi 253 milyon dolar dolandıran Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde 'Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.

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"BRAİN" OPERASYONU İLE YAKALANMIŞTI

Arnavutluk polisi tarafından yapılan açıklamada, Elbasan Polis Müdürlüğü, Arnavutluk Polisi FAST Birimi, Vlora Polis Müdürlüğü ve Elbasan Savcılığı tarafından ortak yürütülen "Brain" adlı operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtilmişti. Brain operasyonu sayesinde kırmızı bültenle "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan Özer ile birlikte yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen ve başkent Tiran'da yaşayan B.SH ile Durres kentinde ikamet eden E.H de yakalanmıştı.

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Thodex vurgununda Faruk Fatih Özerin ifadesi ortaya çıktı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca Dolar değerindeki kripto parayla yurtdışına kaçmıştı. Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

 

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#Bitcoin#Thodex#İstanbul

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