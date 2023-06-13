Thodex Faruk’tan çizgi film karakterli savunma

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Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandıktan sonra 20 Nisan’da Türkiye’ye iade edilmişti. Kendisiyle birlikte 7’si tutuklu 21 kişinin yargılandığı İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya dün ilk kez katıldı.

Özer’in savunmasında, çizgi film karakterlerini göstererek kendisini adeta bir çizgi film karakterinin kurtarmasını beklediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, “Lütfen suçlamalarınızla alakalı şeyleri anlatın savunmanızda. Çizgi roman karakterlerini savunmanızdan çıkarmanızı istiyorum” dedi. Özer de bunun üzerine, “Ben katkısı olduğunu düşünüyorum ve kalması taraftarıyım” diyerek savunmasına devam etti. Özer “Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu” diye konuştu.