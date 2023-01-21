The Economist’e tepki: Türkiye’nin kaderini İngiliz dergi tayin edemez

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası cami önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan sorulara şu yanıtları verdi:

* BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI: “Devlet olarak Devlet Su İşleri barajlarla çözme yoluna gider. Büyük şehirlerde de yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Tabii bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor. Biz tabii Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım?

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BELEDİYELERİN BARAJ YAPMASI GEREKİR

Barajlar yapmaları gerekir. Örneğin ben İstanbul’da büyükşehir belediye başkanıyken o kuraklığın, susuzluğun olduğu dönemde ne yaptık? Barajlar yaptık. Ve 110-120 kilometre mesafeden barajlarımıza, Sazlıdere’ye kadar su getirmek suretiyle o barajlarımızı güçlendirdik. Şimdi de aynı şeyin yapılması gerekiyor. Ama tespit ettiğimiz kadarıyla şu anda maalesef oranlar ciddi manada düşmüş vaziyette. Ama ülke genelinde Devlet Su İşleri’nin tasarrufunda olan yerlerde ise biz bu barajları yapmaya devam ediyoruz. İşte en son yaptığımız BARAJ da biliyorsunuz. Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Birçok insanlar karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı’nı yaptık. Ve şu anda Yusufeli Barajı inşallah kısa bir süre içinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada şu anda artmış vaziyette. Kaldı ki orada tabii gerek Borçka gerek Deriner Barajı, bütün bu barajlar işte bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik yatırımlarımızdır, adımlarımızdır. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında böyle ciddi bir tedbir söz konusu değil.

* THE ECONOMIST’İN ANALİZİ: “Bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak The Economist’in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Yani Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.”

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ARTIK 14 MAYIS’I KONUŞUYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Seçim Yasası ve sandığa gitme tarihiyle ilgili tartışmalara şu yanıtı verdi: “Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim Mart’ın 10’unda ilan etti, ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunlar işin farkında değil. Ama yani 14 Mayıs’ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.”