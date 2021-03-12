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İdris EMEN
Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tesadüfen şikâyetçi... Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet’e girince öğrendi

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Tesadüfen şikâyetçi... Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet’e girince öğrendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Oya Dölen, geçen hafta e-Devlet’e girince Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada kendisinin müşteki, kızının ise mağdur sıfatıyla yer aldığını fark etti.

Davayı araştıran Dölen, 4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını öğrendi. Olayı tesadüfen öğrendiğini söyleyen Dölen, “İki yıl önce bir velinin şiddet olayıyla ilgili kreşten şikâyetçi olduğunu duydum. Kreş yönetimi velinin iftira attığını söyledi. Daha sonra bu olay kapandı. Çocuğumun şiddete uğradığını bilmiyordum. Bir hafta önce e-Devlet’e girince kızımın aynı olayda şiddete uğradığını öğrendim. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi. Bir haftadır uyuyamıyorum” dedi.

MORLUKTAN FARK ETTİ

Kreşte çocuklara yapılan şiddet, Ayşe Hande Çelik adındaki vatandaşın iki yıl önce oğlunun kolundaki morluğu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çelik o dönem “İki yıl önce oğlum yaklaşık bir ay kreşe gitti. Bir gün oğlumun elbiselerini değiştirince kolunda bir morluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine hastaneye gittim. Doktor morluğun darp sonucu meydana geldiğini söyledi. Darp raporu aldıktan sonra şikâyetçi oldum. Savcılık soruşturmasında başka çocukların da mağdur olduğu ortaya çıktı. Davanın takipçisi olacağız” demişti.

ŞİDDET GÖRÜNÜYOR

Kreş sahibi dahil beş kişi hakkında ‘çocuğa karşı eziyet’ suçundan Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması mayısta görülecek. Savcılık iddianamesinde çocukların fırlatıldığı, beşiğe sertçe yatırıldığı, bir yerden bir yere sürüklendiği, bütün çocukların aynı tabaktan aynı çatal ve kaşık ile yedirildiği belirtildi. Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Avukat Tolgahan Dalkılıç “Dava dosyasındaki iki günlük güvenlik kamerası görüntülerinde görevlilerin şiddete yönelik fiiler gerçekleştirdiği görülüyor. Olayın iki günden daha fazla sürdüğünü ve daha çok kişinin mağdur olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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