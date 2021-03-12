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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Eşim benimle değil telefonuyla evli’ diyerek dava açtı, aldığı yanıt şoke etti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Eşim benimle değil telefonuyla evli’ diyerek dava açtı, aldığı yanıt şoke etti

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki A.B., iki erkek çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.'nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe sunan A.B., "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Her gün bana şiddet uyguluyor, ailemin yanına sığındım." ifadelerini kullandı. İddiaların asılsız olduğunu belirten N.B. de eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.

İstanbul’da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

İddiaya göre geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.’nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. A.B., İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde.

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‘DİLENCİLİĞE ZORLADI’

Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım” dedi.

Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.

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N.B.’nin avukatı, “A.B., eşi N.B.’yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir” dedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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