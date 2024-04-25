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Terörün Almanya ayağına büyük darbe

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#MİT#İstanbul Emniyeti#Almanya
Terörün Almanya ayağına büyük darbe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti’nin ortak yürüttüğü çalışmada terör örgütü PKK-KCK’nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, İstanbul’da yakalandı.

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MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Almanya sorumlularından Saim Çakmak’ı uzun süreli takibe aldı. Uygun yer ve zamanın oluşmasının ardından MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen hassas operasyon ile Saim Çakmak, İstanbul’da yakalandı.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Emniyetteki detaylı sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Saim Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak’ın terör örgütü PKK-KCK içerisinde uzun süredir yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı, Almanya yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenildi. 

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#MİT#İstanbul Emniyeti#Almanya

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