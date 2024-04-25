Terörün Almanya ayağına büyük darbe

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MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Almanya sorumlularından Saim Çakmak’ı uzun süreli takibe aldı. Uygun yer ve zamanın oluşmasının ardından MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen hassas operasyon ile Saim Çakmak, İstanbul’da yakalandı.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Emniyetteki detaylı sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Saim Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak’ın terör örgütü PKK-KCK içerisinde uzun süredir yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı, Almanya yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenildi.