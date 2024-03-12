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Terörle mücadelede Irak'la iş birliği toplantısı

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#Milli Savunma Bakanlığı#IRAK#TERÖR
Terörle mücadelede Irakla iş birliği toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 12:19

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yaptığı harekatların, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığı belirtilerek, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." denildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#IRAK#TERÖR

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