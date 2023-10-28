Terörle ilgili yorumlarımız farklı

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Rasmussen ile basın toplantısı düzenleyen Fidan özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK

“Danimarka’nın kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e yönelik saldırılara sahne olması bizi son derece rahatsız etmektedir. Danimarka’da bu nefret suçunun önlemesine ve faillerin cezalandırılmasına yönelik bir mevzuat çalışması başlatılmıştır. Bu yasa tasarısı kutsal kitaplara saldırılarda para ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörmekte. Tasarının, bugün Danimarka Parlamentosuna iletildiğini memnuniyetle öğrendik. Filistin’deki son gelişmeleri de ele aldık. Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ başka ülkelerde terör örgütü olarak tanınmamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan, devlet sisteminde bir siyasal parti olan Hamas’ı da terör örgütü olarak tanımadığımızı söyledik. Ama bu insanların, sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor.”

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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise şunları söyledi:“Gazze’deki durum hepimizi çok endişelendiren bir husus, sadece insani boyut değil tabi ki aynı zamanda Danimarka hükümeti Hamas’ın gerçekleştirmiş olduğu terörist saldırıyı kınıyor. Hamas’ın terör örgütü olduğunu bir kez daha makul gerekçelerle tekrarlamak istiyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerimiz her konuda örtüşmüyor ama özellikle insani krizi önlemek, insani koridorların gerçekleşmesini ve barış süreci için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye son derece önemli bir ortak ve önemli bir rol oynayabilir.”