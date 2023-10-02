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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'a acı veda

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#KAYSERİ#Ankara#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 15:41

Kayseri'de, teröristler tarafından öldürülüp aracı gasbedilerek Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan 1 çocuk babası veteriner Mikail Bozlağan, toprağa verildi. Cenazede şehidin tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ramazan Bozlağan da gözyaşı döktü.

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

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Teröristlerin 2 gün önceki akşam Bozlağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

Bozlağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mikail Bozlağan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşı Camii'ne getirildi. Bozlağan için burada tören düzenlendi.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE BAKAN CENAZEDE

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Nafiz Yılmaz, Ahmet Güven, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, belediye başkanları, il temsilcileri ile şehidin babası Ramazan, annesi Fatma, eşi Eda, kardeşleri Serhat, Arif Emre, Halil İbrahim, 6 aylık çocukları Yağız Efe Bozlağan ve yakınları katıldı.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

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Şehidin ailesi, tören sırasında ayakta durmakta zorlanarak gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aileyi teselli etti.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

Düzenlenen törenin ardından Mikail Bozlağan için cenaze namazı kılındı. Şehit Mikail Bozlağan, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Avlağa köyünde toprağa verildi.

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağana acı veda

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#KAYSERİ#Ankara#Terör

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