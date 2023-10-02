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Ankara'da önlenen saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi

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#ANKARA#TERÖR#POLİS
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 13:30

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

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Kayseri'den gasbettikleri 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla, dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden 1'i nizamiye girişinde, üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise üzerindeki bombayı patlatamadan polisler tarafından başından vurulup, etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerindeki bomba çıkarılıp, fünyeyle patlatılarak imha edildi. Saldırıda polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı. Yaralı polislerin tedavisi Ankara İbni Sina Hastanesi'nde sürüyor.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

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Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. (DHA)

Ankarada önlenen saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi

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#ANKARA#TERÖR#POLİS

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