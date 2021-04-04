‘Teröristler korkudan uyuyamıyor’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekât Merkezi’nde, sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemi ile toplantı yaptı.

Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Taarruzi bir anlayış ve artan bir şiddetle operasyonlarımız devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar” dedi.

ŞER ODAKLARI TOPLANDI

Bakan Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde “şer odakları”nın toplandığını da ifade ederek şöyle konuştu: “Nerede? Sincar’da. Nerede? Mahmur’da. Bunların da bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Iraklı komşularımızın bu konuda gerekenleri yapacağına inanıyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz. Artık oturdukları yerlerde rahat değiller. Büyük bir korku ve endişe içindeler. İki gece aynı yerde yatamadıklarını biliyoruz. Bu korku bütün dağları sardı. İnşallah korktukları başlarına gelecek.

SONUNUN GELDİĞİNİ BİLİYOR

Terör örgütü PKK sonunun geldiğini biliyor. Sözde yönetici kadrosu aşağıdakilerin gerçekleri görmelerini engellemeye çalışarak, baskıyla, zulümle terör iktidarlarını sürdürmeye çalışıyor. Çırpınıyorlar. Sonunda da yok olacaklarını biliyorlar.

YUNANİSTAN’A: ADALARIN KITA SAHANLIĞI OLAMAZ

Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, şunları aktardı: “Bizim yapıcı, olumlu, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen maalesef Yunan komşularımızın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyorlar. Orada tehdit dilini kullanarak kendilerince birtakım hedefler peşinde koşuyorlar. Bunların hepsinin beyhude olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Yunan komşularımızın bazı yandaşlar bulsa dahi bir yere varamayacaklarını görmeleri lazım. Geçici olarak bazı şeylerde bazı ilerlemeler kaydedebilirler ama bunun bir sonu olmadığını da görmeleri lazım artık. Biz biliyoruz ki uluslararası hukuk, Uluslararası Adalet Divanı diyor ki, bundan önce birçok kez söylediler, ‘Adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi yok, olamaz.’ Bu esasların kabul edilmesi lazım.”

Akar ve komutanlar, Namaz Dağı kontrol noktasına yürüyerek çıktı.

KOMUTANLAR NAMAZ DAĞI’NDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 1995 rakımlı Namaz Dağı’na çıkarak terörle mücadele kapsamında tedbirleri inceledi.

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