Terör örgütünün kimyasal yalanı

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Terör örgütü PKK önceki gün TSK’nın operasyonlarda kimyasal silah kullandığını öne sürerek bir görüntü yayınladı. Görüntüde iki teröristin kimyasal silahtan etkilendiği öne sürülürken, arkadan gelen gülüşmeler dikkat çekti. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş iddiayı sosyal medya mesajında dile getirirken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da örgüte yakın yayın organına bağlanarak görüntüleri, “Belli ki zehirli kimyasal gaz kullanılmış” diye yorumladı.

TAMAMEN ASILSIZ

İddialara sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, “Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır” diyerek özetle şu açıklamayı yaptı: “Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almaktadır. Tüm bu dezenformasyon çabaları çökme noktasına gelen ve zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütünün beyhude çırpınışlarıdır.”

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40 YILDIR HUKUK İÇİNDE YÜRÜYEN BİR MÜCADELE







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Türk Tabipleri Birliği’nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yılı aşkındır terörle etkin ve kararlı mücadele eden bir ülke. Bugüne kadar terörle mücadelesinde sivillere zarar vermeden, hukuka aykırı, uluslararası hukuka aykırı hiçbir iş ve işlem yapmadan bütün taahhütlerine bağlı kalarak bu mücadeleyi yürüttük. Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik güçleri yasak herhangi bir silahı bugüne kadar kullanmamıştır. Kim ‘kullandı’ diyorsa PKK terör örgütünün propagandalarını tekrarlıyor.”

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İFTİRA KAMPANYASI







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.”

PKK’NIN CİNAYETLERİNİ ÖVENLER







AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bu çevreler terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışıyorlar. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleyi hukuki ilkelere ve standartlara bağlı bir şekilde yürütüyor. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.”

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YENİ BİR KARA PROPAGANDA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz. Şanlı Silahlı Kuvvetler’e ve kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın da kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletimiz de biz de gayet iyi görüyoruz.”

ARKASINDA OPERASYON KORKUSU VAR

Prof. Dr. Hasan Köni: Suriye’de HTŞ ile Türkiye’nin desteklediği ÖSO arasında çatışmalar çıktı. Bu çatışmaları önlemek için bir ordu birliği gönderdik. Tabii askerin orada yoğun şekilde bulunmasını önlemek ve devletlerin dikkatini çekebilmek için PKK harekete geçti. Savaş suçu oluşturan bir takım eylemleri propagandayla Türk ordusu üzerine yıkma çabasıdır bu. ‘Yeni bir operasyon mu başlıyor’ korkusu içinde terör örgütü harekete geçmiş gözüküyor. Bu iddia büyük devletleri harekete geçirecek uluslararası ceza hukukuna girer. Bu nedenle propagandaya giriştiklerini düşünüyorum. Kullanılan gazların türünden o gazların hangi ülkede, nasıl üretildiğini İsviçre’deki Stockholm Barış Enstitüsü biliyor. Hangi tür gaz kullanıldığını uzmanlar kokusundan anlıyorlar, görüntülerden ise anlamak mümkün değil.”

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TSK’DA KİMYASAL SİLAH YOK

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stoklarında kimyasal silah yok. Kimyasal silah geliştirme de yok. Ne nükleer silahımız var ne de biyolojik, kimyasal silahımız var. 43 yıl Silahlı Kuvvetler’de hizmet ettim, terörle mücadelede çok fazla şehit verdik ancak kimyasal silah aklımızın ucuna bile gelmedi. Tüm kullandığımız silahlar uluslararası hukuka, savaş hukukuna uygun silah ve mühimmatlardır.

KRİZ GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Görüntülerdeki terörist korkudan kriz geçirmiş olabilir, farklı bir ilaç almış olabilir. Ayrıca bu tek kişinin kriz geçirmesiyle olmaz, çok fazla insanın etkilenmiş olması lazım. PKK, Türkiye’ye yönelik başka bir şeye hazırlanıyor olabilir, Türkiye’nin kimyasal silah kullanıyor propagandasıyla. Bu komplo için hazırlık yapıyor olabilir.”

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YIPRATMA AMAÇLI BİLGİ KİRLİLİĞİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunun sınır ötesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmak amacıyla yapılan bilgi kirliliğinden ibarettir.”

SORU ÖNERGESİ

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: “kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”

FİNCANCI’YA SORUŞTURMA







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından, soruşturma başlattı. Soruşturmanın TTB Başkanı Fincancı’nın PKK/YPG silahlı terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatıldığı açıklandı.