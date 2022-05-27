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Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

#Tunceli#Eren Abluka#PKK
Terör örgütüne büyük darbe Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında, örgütün depeso bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında PKK terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, 26 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, tespit edilen sığınak içerisinde;

- 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,
- 2 adet Kaleşnikof Şarjörü,
- 72 adet mutfak tüpü,
- 210 lt mazot,
- 160 lt benzin,
- 200 adet pil,
- 6 adet kuzine sobası,
- 28 takım leşker kıyafeti,
- 200 metre leşker kumaşı,
- 10 adet uyku tulumu,
- 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren Abluka operasyonlarına halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediliyor."

Terör örgütüne büyük darbe Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

 

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#Tunceli#Eren Abluka#PKK

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