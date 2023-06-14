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Terör örgütüne ağır darbe! MSB: 41 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör Örgütü#PKK
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:41

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!

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#MSB#Terör Örgütü#PKK

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