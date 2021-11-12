Terör örgütünden tezkere açıklaması... PKK ele başlarından Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınavdır

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Terör örgütü PKK'nın ele başlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ile İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Kalkan, mesajında "Erdoğan iktidarını indirmeli, seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

Kalkan, "Muhalefette belli bir canlanma var, dıştan destek daha fazla verilmeli tabii bu direnişe. Bu Tayyip Erdoğan yönetimini çökertmek lazım, istifaya zorlamak gerekiyor. Gerçekten niye sokaklarda Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor." dedi.

Terör örgütünün ele başı Kalkan, hükümet değişikliği için de sokağı işaret etti ve "Seçime gidecek de seçimde yenilgiye uğratacağız diye beklememek lazım. Hükümeti düşürmek, yönetimi düşürmek gerekir" diye konuştu.

Öte yandan Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' diyen CHP'nin tezkere kararını da değerlendiren PKK'nın Suriye kolu YPG/PKK'nın ele başı Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin durumunu umut verici olarak tanımlamış, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söylemişti.

Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekat konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edilmiş, oylamada CHP ve HDP 'hayır' oyu kullanmış, AK Parti, MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' demişti.