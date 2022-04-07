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Terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı

#Van#PKK Terör Örgütü#HDP

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 33'üncü haftada da sürdü. Aileler HDP'ye tepki gösterirken, yan binanın balkonuna çıkıp terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı.

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Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 33'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Terör örgütü PKKyı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı

HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

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Terör örgütü PKKyı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı

3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

HDP binasının balkonuna çıkan partili bir kadının cep telefonuyla görüntü çekmesi ailelerin tepkisine neden oldu. Binaya girmek isteyen aileleri, polis sakinleştirdi. Bitişikteki 6 katlı binanın ikinci katındaki balkona çıkan 3 kadın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası salladı. Aileler tepki gösterirken polis, savcılığın talimatıyla binaya girip 3 kadını gözaltına aldı.

Dağa kaçırılan Yunus Alkan için eyleme katılan Gülser Alkan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yıllardır oğlum için ağlayıp sızlıyorum. Oğlumu istiyorum. Gözümdeki yaş hiç dinmiyor. Benim oğlumu götürdüler. Oğluma buradan çağrı yapıyorum. Gelsin, teslim olsun" dedi. 

Terör örgütü PKKyı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı

 

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#Van#PKK Terör Örgütü#HDP

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