Terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı!

Haberin Devamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK'nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A.nın Rusya'dan, İstanbul'a geldiği belirlendi. M.N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen M.N.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçlarından tutuklandı.