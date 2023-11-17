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Terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı!

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#PKK#Terör Örgütü #Finans
Terör örgütü PKKya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:47

İstanbul'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A, tutuklandı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK'nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A.nın Rusya'dan, İstanbul'a geldiği belirlendi. M.N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen M.N.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçlarından tutuklandı.

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#PKK#Terör Örgütü #Finans

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