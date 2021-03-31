Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! İmha edildi
Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 mağaranın imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kentin kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
Mağaralarda özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla kırsalda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
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